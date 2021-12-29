Завод в Петербурге изготовил компрессоры для Бованенковского месторождения в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Невский завод (входит в группу "Газпром энергохолдинг индустриальные активы") завершил изготовление партии центробежных компрессоров для Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на полуострове Ямал. Компрессоры нужны для поддержания давления газа, они будут работать в составе газоперекачивающих агрегатов, сообщила в среду пресс-служба завода.

"Невский завод, входящий в группу "Газпром энергохолдинг индустриальные активы", завершил испытания последнего агрегата из 18 комплектов центробежных компрессоров для третьей очереди Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. ЦБК, предназначенные для поддержания заданного уровня давления газа на входе в установку, будут работать в составе газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 МВт на дожимных компрессорных станциях ... Бованенковского месторождения", - говорится в сообщении.

Заказчик - филиал ООО "Газпром инвест" "Надым". 14 комплектов ЦБК уже отгружены. Приемо-сдаточные испытания на Невском заводе прошли последние четыре комплекта ЦБК. Три агрегата подготовят к отгрузке до конца года, четвертый - в начале января 2022 года. В пресс-службе уточнили, что первые две очереди дожимных компрессорных станций месторождения также оснащены ЦБК, которые произвел Невский завод.

ЦБК имеют систему "сухих" газодинамических уплотнений - деталей для герметизации газа. Такая система обеспечивает высокий уровень надежности агрегата.

Бованенковское месторождение - крупнейшее на полуострове Ямал по разведанным запасам газа. Проектный уровень добычи - 115 млрд куб. м газа в год. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что добыча на нем может вестись еще более 100 лет.