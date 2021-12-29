АФК "Система" завершила сделку по продаже миноритарного пакета акций Segezha Group

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. АФК "Система" завершила сделку по продаже 8,7%-ого пакета акций Segezha Group компании Bonum Capital за $150 млн. Об этом говорится в сообщении АФК "Системы".

"ПАО АФК "Система", публичная российская инвестиционная компания, сообщает о завершении сделки по продаже 8,7% пакета обыкновенных акций ПАО "Сегежа групп", ведущего лесопромышленного холдинга, компании Bonum Capital Ltd за $150 млн", - отмечается в сообщении.

После закрытия сделки доля АФК "Системы" в уставном капитале Segezha Group составила 62,2%.

Ранее Segezha Group также завершила сделку по приобретению у Bonum Capital Ltd 100% доли в уставном капитале ООО "Интер форест рус", владельца 24 лесопромышленных предприятий, а также значительных объемов лесных ресурсов в Красноярском крае и Иркутской области. Как сообщили в АФК "Системе", холдинг станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в мире - Segezha Group будет управлять 16 млн га леса.