МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Единая государственная автоматизированная система учета алкоголя (ЕГАИС) работает в обычном режиме, несмотря на сезонную нагрузку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

"Даже с учетом сезонной нагрузки на систему никаких задержек фиксации продукции не было и нет в настоящее время. Обращений в службу о проблемах с работой в ЕГАИС не поступало. В случае возникновения проблем в работе с ЕГАИС просим обращаться в службу. Наши специалисты всегда готовы помочь", - отметили в ведомстве.

Ранее РБК написала о том, что новый формат представления уведомлений о начале оборота алкогольной продукции спровоцировал проблемы у производителей и импортеров. По данным издания, это связано с тем, что с 1 ноября 2021 г. в соответствии с приказом Росалкогольрегулирования производители и импортеры алкоголя, чтобы начать торговать новой продукцией или внести изменения в документы той, что уже находится в обороте, должны использовать программу "Универсальный транспортный модуль" ЕГАИС или же систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг". Ранее документы и сведения вносились в Федеральный реестр алкогольной продукции на сайте Росалкогольрегулирования.