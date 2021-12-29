Мобильный центр услуг для креативного бизнеса планируется запустить в Москве в 2022 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в 2022 году запустить мобильный центр услуг для креативного бизнеса. Об этом сообщил в среду журналистам глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Мы переживаем период, когда центры услуг будут уходить - в онлайне создается множество конструкторов, навигаторов, агрегаторов. Главное - знать, где они находятся, уметь с ними работать. Тогда не нужно идти на офлайн-консультацию. Поэтому в следующем году наша задача - сделать мобильный центр услуг для креативного бизнеса", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о планах расширения консультационных услуг для представителей креативных индустрий.

Как отметил глава департамента, работа мобильного центра будет строиться по принципу "мы не ждем, когда придут, а приходим сами". Эксперты будут выезжать для оказания консультационной поддержки как на отдельные мероприятия (выставки, ярмарки, конференции и т.д.), так и в места концентрации креативных предпринимателей (кластеры, технопарки, креативные пространства и пр.), уточнил Фурсин.

Креативное сообщество в столице объединяет уже около 500 тыс. человек. В конце августа 2021 года в городе открылся первый центр услуг для бизнеса, ориентированный на представителей креативных индустрий. Он расположился на территории центра современного искусства "Винзавод". Его посетителям помогают подготовить необходимые документы для создания своего дела, получения субсидий и иных финансовых мер поддержки. Также там можно узнать информацию о программах обучения, подобрать пространство для бизнеса и использовать площадку для проведения деловых переговоров.

К сектору креативных индустрий относят различные виды деятельности, основанные на интеллектуальной деятельности и авторском праве, такие как дизайн, архитектура, кино, телевидение, анимация, реклама, исполнительские и визуальные искусства, мода, издательская деятельность, музыка, компьютерная графика, ремесла, программное обеспечение, телевидение, радио и другие.