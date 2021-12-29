Кредитование сезонных полевых работ в России увеличилось на 18,5%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ в РФ в 2021 году увеличилось на 18,5% и достигло 806,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"По оперативным данным, общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 806,5 млрд рублей, что на 18,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

В частности, Россельхозбанк выдал 564,6 млрд рублей, Сбербанк - 241,9 млрд рублей. За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 680,7 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 489,7 млрд рублей, Сбербанка - 191 млрд рублей.