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ЦБ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых авто

Максимальный тариф полиса для физлиц вырастет на 10%, такси - на 30%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых авто физлиц на 10%, также расширен диапазон для других категорий, в том числе для такси - на 30%, следует из сообщения регулятора.

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"Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО.

Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев) - 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности, такси) - 30%", - указано в сообщении.

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