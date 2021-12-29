ЦБ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых авто

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых авто физлиц на 10%, также расширен диапазон для других категорий, в том числе для такси - на 30%, следует из сообщения регулятора.

"Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО.

Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев) - 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности, такси) - 30%", - указано в сообщении.