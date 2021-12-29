ЦБ не обсуждает отдельных условий по кредитным страховкам для непривитых граждан

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Банк России не обсуждает отдельных условий по кредитным страховкам для непривитых граждан, и сейчас в страховом регулировании нет положений, касающихся вакцинации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"В страховом регулировании сейчас нет каких-либо положений, касающихся вакцинации. <…> В настоящее время обсуждается проект нормативного акта Банка России, который устанавливает требования к кредитным страховкам. Документ также не содержит каких-либо положений о вакцинации", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в ЦБ подчеркнули, что регулятор не получал обращений по теме дискриминации непривитых граждан.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в следующем году отсутствие у граждан действительной справки о прохождении вакцинации от коронавируса может привести к заметному росту стоимости нового кредита или ипотеки.