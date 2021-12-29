Российские инвестиции в Таджикистан за 13 лет превысили $1,6 млрд

ДУШАНБЕ, 29 декабря. /ТАСС/. Инвестиции России в экономику Таджикистана за последние 13 лет составили более $1,6 млрд, из которых $900 млн - прямые инвестиции. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил руководитель торгового представительства РФ в Таджикистане Евгений Кореньков.

"Россия на протяжении нескольких лет удерживает лидирующие позиции по инвестициям, поступающим в экономику Таджикистана, и занимает второе место после Китая. Общий объем накопленных инвестиций из РФ составляет более $1,6 млрд за последние 13 лет, из них прямые инвестиции превысили $900 млн", - заявил Кореньков.

Он отметил такие проекты и компании, как гидроэлектростанция Сангтуда-1, "Газпром нефть Таджикистан" и "Мегафон Таджикистан". "В общем объеме инвестиций в Таджикистан российские инвестиции составляют более 16%", - сообщил собеседник, уточнив сферы инвестирования - строительство, связь, геологоразведка и добыча, энергетика и другие.

По его данным, на рынке Таджикистана работают более 300 компаний РФ, 10-15 компаний из которых имеют "российские корни". В качестве примера он привел спортивный комплекс Х-fit, который был построен в Душанбе семь лет назад и является крупнейшим в Центральной Азии, сеть кофеен и ресторанов "Шоколадница", IL Patio, "Якитория", работающих по франшизе.

Кореньков указал на активную работу соответствующих госструктур Таджикистана в развитии инструментов поддержки и защиты инвестиций. "Модернизируются инвестиционные соглашения, где прописаны гарантии, льготы, очень активно работают налоговые службы России и Таджикистана в направлении защиты инвестиций, фискальной политики, а также таможенные органы", - добавил он.