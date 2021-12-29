Путин: союзные программы создадут лучшие условия для развития экономик РФ и Белоруссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что выполнение союзных программ будет создавать лучшие условия для развития экономик РФ и Белоруссии.

На встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в среду глава российского государства напомнил о принятии в этом году 28 союзных программ. "Это очень важно, это будет создавать лучшие условия для развития экономики двух стран", - сказал Путин.

"Действительно, в этом году у нас сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиций по основным направлениям", - отметил российский лидер. По его мнению, принятые союзные программы являются "ключевыми вещами, которые, может быть, не заметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных международных, но в то же время близких интеграционных процессов для обоих государств". "Это прежде всего финансы, налоговое, таможенное законодательство, фискальное", - перечислил президент РФ.

Глава российского государства констатировал, что "в пандемийный 2020 год произошел спад в объеме товарооборота [РФ и Белоруссии] - [на] почти 17%, зато в этом году уже почти 36% рост". "То есть мы покрыли все, что потеряли в предыдущий [год], и добавили почти в два раза", - подчеркнул Путин. Он считает, что за такие результаты следует поблагодарить членов правительств России и Белоруссии. Президент РФ добавил, что у Москвы и Минска "намечены серьезные планы по реализации взаимодействия".

"Я хотел бы и вас тоже поблагодарить за то, что вы эти процессы неизменно поддерживаете, и надеюсь, что мы будем так же продуктивно сотрудничать и в наступающем 2022 году", - обратился российский лидер к Лукашенко.

Путин заметил, что в среду главы государств во время официальной части переговоров продолжают неформальное общение. "Мы уже сейчас почти час с вами разговаривали, сейчас за обедом продолжим это обсуждение", - предложил президент РФ.