В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2022 года в среднем на 4%. Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ.

Так, с нового года ставка на сигареты и папиросы поднимается на 4%, до 2,454 тыс. рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3,333 тыс. рублей за 1 тыс. штук. Ставки на сигариллы (сигариты), биди, кретек повышаются до 3,813 тыс. рублей за 1 тыс. штук, на сигары - до 268 рублей за одну штуку.

Акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) табак с 1 января 2022 года составит 3,958 тыс. рублей за 1 кг.

Кроме того, согласно Налоговому кодексу, с 1 января увеличивается акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака на 3,3%, до 62 рублей за одну штуку, на жидкости для электронных систем доставки никотина на 6,25%, до 17 рублей за 1 мл. Ставка на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, возрастет до 7,538 тыс. рублей за 1 кг (рост на 4%).