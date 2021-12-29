Первый регоператор "Сколково" появился в Тамбовской области

ТАМБОВ, 29 декабря. /ТАСС/. АНО "Центр развития инноваций "Державинский" стал региональным оператором Фонда "Сколково" в Тамбовской области для реализации научного потенциала местных ученых и бизнесменов. Об этом ТАСС в среду сообщила руководитель центра Ирина Краюхина.

"У нас прошла успешная защита проекта в Фонде "Сколково", по итогам которой было подписано соглашение о присвоении нам статуса регионального оператора фонда совместно с ИТ-технопарком "Миэлта". Новый статус предоставляет нашим высокотехнологичным компаниям, а также студенческим стартапам получить те возможности, те льготы для развития, которые ранее им не были доступны", - сказала собеседница агентства.

По словам Краюхиной, резидентами "Сколково" являются четыре тамбовских компании, до конца 2023 года регоператор намерен увеличить их количество минимум до 12. "Перед нами стоит задача - создание инновационной экосистемы в регионе. Мы являемся своего рода мостиком между московским фондом "Сколково" и представителями региона, желающими получить статус резидентов, потому что очень часто местные компании опасаются участвовать в масштабных проектах. И мы созданы как раз для того, чтобы разъяснять и помогать им, предоставлять определенные сервисы и площади", - отметила Краюхина.

Тамбовские компании-резиденты "Сколково" получат доступ к инфраструктуре технопарка "Державинский" и ИТ-Технопарка "Миэлта", поддержке менторского сообщества и грантам для финансирования проектов. Резидентам предоставят налоговые, таможенные и визовые льготы: они не платят налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, страховые взносы на обязательное социальное страхование и обязательное медицинское страхование. Также участникам проекта "Сколково" полностью возмещают затраты по уплате таможенных платежей и снижают взносы на обязательное пенсионное страхование до 14%.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента России в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в следующих областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические и биомедицинские технологии. На фонд возложили функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1,9 тыс.).