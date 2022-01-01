В России повысили акцизы на топливо на 4%

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ставки акцизов на бензины, дизельное топливо и моторные масла с 1 января 2022 года планово повышены на 4%, их увеличение прописано в Налоговом кодексе России.

Акциз на бензин класса "Евро 5" вырос до 13,793 тыс. рублей за тонну с 13,262 тыс. рублей, на дизель - до 9,556 тыс. рублей за тонну с 9,188 тыс. рублей.

Вице-премьер Александр Новак и глава Минэнерго Николай Шульгинов ранее говорили, что в 2022 году рост цены бензина и дизельного топлива на АЗС не должен превысить уровень инфляции за счет действия механизма демпфера и наполнения рынка РФ предложением топлива.

Тем не менее в начале года происходит рост цен на топливо как в опте, так и в рознице. Новак ранее говорил, что увеличение стоимости бензина в начале года в дальнейшем компенсируется более низкими темпами роста цен в течение всего года.

Мнение эксперта

Руководитель проектов исследовательской группы "Петромаркет" Анна Лишневецкая полагает, что в начале 2022 года стоит ждать сильного роста цены топлива в опте, но в рознице такого скачка не произойдет, зато ухудшится маржинальнось АЗС.

Цена в опте увеличится не только из-за роста акцизов, но и из-за снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Наиболее существенное влияние на оптовые цены топлив окажет корректировка формулы расчета демпфирующих надбавок, а именно - будут повышены так называемые базовые цены внутреннего рынка, считает она.

"Если предположить, что в январе стоимость автобензина в Европе и курс доллара к рублю сохранятся на среднем значении прошедших дней декабря, отпускная цена НПЗ на Аи-92, обеспечивающая равновыгодность поставок продукта на внутренний рынок и на экспорт, составит в январе 2022 года примерно 54,5 тыс. рублей за тонну (с НДС), что на 10,5% превышает значение отпускных цен НПЗ на продукт по состоянию на 23 декабря 2021 года", - отметила Лишневецкая.

Что касается розничных цен на бензин, то Аи-92 в январе 2022 года вряд ли сможет прибавить более 0,3% относительно уровня 23 декабря, считает она.

"При таком росте оптовых цен следует ожидать существенного снижения маржинальности мелкооптовой и розничной торговли Аи-92. Если считать эти 0,3% пределом роста розничных цен, то суммарная маржа мелкооптовой и розничной торговли Аи-92 снизится с текущего (на 23 декабря) уровня в 5 тыс. 700 рублей за тонну до 900 рублей за тонну", - добавила она. Таким образом, реализация продукта в розницу может приносить владельцам АЗС убытки в размере 1,3 рубля с каждого проданного литра, полагает эксперт.

Об акцизах и демпфере

Решение о поэтапном повышении акцизов в РФ в течение нескольких лет было принято еще в 2018 году, но вскоре было заморожено, так как его посчитали тогда одной из причин роста цен на бензин и дизтопливо. С 2019 года для сглаживания колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке заработал механизм демпфера, который позволяет удерживать изменения цен на заданном уровне. Это позволило правительству вернуться к идее поэтапного роста акцизов.

Средства от взимания акцизов на моторное топливо и масла направляются на дорожное строительство, в том числе на строительство мостов и путепроводов.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.