Минэнерго поддержало продажу пива на АЗС для поддержания маржинальности заправок

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ поддерживает разрешение на продажу слабоалкогольных напитков на АЗС, поскольку эта мера может повысить маржинальность заправок и улучшить их экономику. Об этом заявил глава министерства Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы поддерживаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Шульгинова, предложение о разрешении продажи пива на АЗС исходит от представителей автозаправочного бизнеса. "Оно обосновано тем, чтобы повышать маржинальность розничного сегмента этого рынка. По нашим расчетам, это даст где-то 0,3 рубля на литр увеличение выручки АЗС, - отметил министр. - Учитывая, что у них низкая маржинальность, потому что оптовые цены иногда растут, и они испытывают проблемы, то это, может быть, улучшит экономику АЗС".

Ранее газета "Известия" сообщала, что Минэнерго предложило обсудить возможность снятия запрета на продажу слабоалкогольных напитков на АЗС. Эта и другие меры позволят поддержать маржинальность АЗС в условиях риска резкого подорожания бензина сразу на 2 рубля в начале 2022 года, что указано в направленном в правительство РФ докладе министерства.

Идея разрешить продажу алкоголя на АЗС и снизить стоимость эквайринга уже неоднократно обсуждалась в правительстве, в том числе и год назад. Однако никаких решений на этот счет принято не было.