Лукашенко заявил, что рост ВВП Белоруссии на фоне санкций - во многом заслуга РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. ВВП Белоруссии вырос в этом году на фоне введения санкций во многом благодаря России. Об этом в среду заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

"То, что мы прибавили товарооборот, и ВВП у нас вырос за этот санкционный год на фоне пандемии, - это большая заслуга Российской Федерации и наших друзей - пусть в меньшей степени - на международной арене. Я публично, искренне вас [президента России] за это благодарю", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко заявил Путину, что лично благодарен ему за поддержку Белоруссии. "Не хочу вам льстить. Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба - вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время. Нас продолжают душить. Пять пакетов [санкций] ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете. Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции", - отметил президент Белоруссии.

По его словам, как ни складывались бы отношения Минска и Москвы, белорусская сторона в долгу никогда не останется. "Белорусы в долгу не останутся. Думаю, что мы многое еще сможем сделать", - отметил Лукашенко.