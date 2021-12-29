Google намерен обжаловать решение суда в пользу YouTube-канала "Царьграда"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Компания Google подала кассационную жалобу в арбитражный суд Московского округа на решение суда в пользу ранее заблокированного канала "Царьграда" на платформе YouTube. Американская компания также направила в суд заявление о приостановлении исполнения судебного решения, следует из данных картотеки арбитражных дел.

28 июля 2020 года компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, без предупреждения заблокировала канал "Царьград-ТВ", нарушив тем самым свои собственные пользовательские правила. Позднее в Google объяснили произошедшее тем, что учредитель телеканала - известный русский предприниматель и политический деятель Константин Малофеев - находится под санкциями США.

"Царьград" подал иск против компании Google. Благодаря поправкам, внесенным в Конституцию России, в одной из которых говорится о примате российского законодательства над иностранным, судом было принято решение в пользу телеканала.

16 декабря 2021 года девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы о неправомерности действий компании группы Google по отключению аккаунта и YouTube-канала НАО "Царьград". По информации пресс-секретаря учредителя телеканала Валерия Рукобратского, суд также взыскал беспрецедентный для российской судебной практики астрент (судебную неустойку - прим. ТАСС) в 100 тыс. рублей в день, который будет увеличиваться в прогрессивном порядке еженедельно.