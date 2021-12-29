Эксперт: у РФ есть возможности пройти мировой инфляционный кризис легче других стран

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия имеет возможности пройти инфляционный кризис легче по сравнению с другими странами, в то же время высокая мировая инфляция продолжит давить на российскую экономику в следующем году, считает эксперт Агентства тактических решений РАНХиГС при президенте РФ Константин Максимов.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"В 2022-ом высокая мировая инфляция по-прежнему будет давить на российскую экономику. Но есть факторы, которые дают надежду на то, что Россия пройдет текущий инфляционный кризис легче, нежели мир в целом", - сообщил Максимов ТАСС.

В качестве первого фактора эксперт называет сбалансированную макроэкономическую политику правительства по сдерживанию цен, а также внешнеторговый баланс РФ.

Эксперт также отмечает умеренно-жесткую политику Банка России, который несколько раз повышал ключевую ставку и принимает меры по борьбе с оттоком капитала. "Эти факторы позитивны для национальной валюты, а стабильная национальная валюта позволит смягчить влияние возросшей мировой инфляции". Третьим фактором может стать объявленный курс на дедолларизацию и импортозамещение экономики РФ.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин назвал уровень инфляции в России платой за открытость экономики. Поэтому состояние нашей экономики во многом будет зависеть от того, насколько решительными будут действия в борьбе с инфляцией во всем мире.