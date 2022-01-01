ЦБ установил тарифы для банков по операциям между юрлицами в Системе быстрых платежей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Банк России ввел тарифы для банков за свои услуги по b2b-операциям в Системе быстрых платежей (СБП), они составят от 5 копеек до 3 рублей.

С 1 января 2022 года в СБП будут доступны b2b-операции - переводы между юридическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. При этом банки будут самостоятельно принимать решение о сроках предоставления этой опции клиентам.

Тариф в 5 копеек установлен для переводов на сумму до 125 рублей, а максимальный тариф в 3 рубля будет взиматься за перевод на суммы от 6 тыс. рублей и 1 копейки до 600 тыс. рублей.

Для государственных платежей тарифы Банка России для кредитных организаций будут нулевыми. Такой же тариф установлен за зачисление возвращенных денежных средств на счет клиента-плательщика, инициировавшего возврат денежных средств.

О Системе быстрых платежей

В СБП можно осуществить переводы между счетами граждан в разных банках (c2c-операции), оплачивать товары и услуги (c2b-транзакции), а также получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний гражданину в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и так далее (b2c-операции).