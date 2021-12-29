Путин: допуск компаний Белоруссии к госзакупкам в РФ повышает уровень конкуренции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Допуск белорусских компаний к госзакупкам в России повышает уровень конкуренции на рынке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Мне кажется, с нашей стороны очень хороший шаг - допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий, но и для нас это на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке", - сказал Путин.

Он добавил, что такое решение "обеспечивает уровень внутренней конкуренции, это абсолютно осознанный шаг, который пойдет на пользу как Белоруссии, так и России".

Путин отметил, что российские эксперты высоко оценивают состояние белорусской экономики. "В целом Белоруссия для нас надежный партнер, даже исходя не из политических соображений, а из того, как складывается ситуация в экономике, в реальном секторе. Вы многого добились за последний год, надеюсь, что так и будет в следующем году", - резюмировал российский лидер, обращаясь к Лукашенко.