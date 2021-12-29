Эксперты оценили выплаты нефтяникам из бюджета в 2021 году по демпферу в 650 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские НПЗ по итогам 2021 года могут получить рекордные выплаты по демпферу из бюджета - в объеме до 650 млрд рублей, подсчитали в исследовательской группе "Петромаркет".

Демпфер - специальный налоговый механизм, в рамках которого государство компенсирует нефтяникам часть разницы между внешними и внутренними ценами поставок, если экспортная альтернатива более выгодна. В 2021 году сложилась как раз такая ситуация, когда под воздействием высоких цен на нефть поставки нефтепродуктов на внешние рынки были более привлекателены, чем на внутренний рынок, где рост цен в рознице ограничен.

"В 2021 году, по нашим оценкам, производители моторных топлив получат из федерального бюджета порядка 650 млрд руб. за поставку автобензина и дизтоплива на внутренний рынок в качестве демпфирующей надбавки. Это на 130% больше, чем в 2019 г.", - говорится в комментарии руководителя проектов "Петромаркет" Анны Лишневецкой. В 2020 году демпфер почти все время был отрицательным, то есть нефтяники, наоборот, отчисляли в бюджет.

При этом общие выплаты нефтяникам в 2021 году с учетом инвестиционной надбавки превысят 1,25 трлн рублей. Инвестиционная надбавка представляет собой субсидию для НПЗ, которые заключили соглашение с Минэнерго и обязались модернизировать мощности для увеличения глубины переработки.

По мнению Лишневецкой, данных объемов госсубсидирования оказалось достаточно не просто для обеспечения ее прибыльности, "но и для поддержания чистой маржи переработки на относительно высоком уровне - в среднем 4 000 руб. на тонну для "сложных" заводов".