Учредители "Москвы Резорт" пояснили слова Ткачева о строительстве гостиницы в Абхазии

СУХУМ, 29 декабря. /ТАСС/. Высказывания бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачевав понедельник во время презентации проекта строительства в абхазском городе Пицунда комплекса "Москва Резорт" о приобретении земли под это строительство вызвали сильную реакцию в социальных сетях, а также в среде оппозиции. Учредители ООО "Москва Резорт", которое презентовало проект, заявили, что его слова "трактуются неверно и вырваны из контекста".

"Хотим ответственно заявить, что вышеупомянутые слова из выступления Ткачева трактуются неверно и вырваны из контекста ввиду того, что в соответствии с Конституцией, Гражданским и Земельным кодексами Республики Абхазия купля-продажа земли запрещена. Земля - достояние народа и находится в исключительной собственности Республики Абхазия, а земельный участок проекта "Москва Резорт" предоставлен компании на правах аренды", - прокомментировали учредители ООО "Москва Резорт", которое презентовало в понедельник проект строительства в 2022-2025 гг. в Пицунде крупнейшего гостиничного и апартаментного комплекса стоимостью 20 млрд рублей.

Отмечается, что в 2006 году, "учитывая дружеские отношения между Абхазией и правительством Москвы", парламент республики принял "специальный отдельный закон, в соответствии с которым имущественный комплекс недостроенного пансионата бывшего Госплана СССР был передан в собственность компании, которая представляла правительство Москвы". "Вместе с имущественным комплексом к данной компании перешли права пользования на земельный участок, на котором и планируется строительство гостиничного комплекса "Москва Резорт". Впоследствии данная компания реализовала имущественный комплекс непосредственно правительству Москвы, собственник объекта произвел полный снос всех зданий и сооружений на участке, учитывая их аварийное состояние. В 2021 году компания ООО "Москва Резорт" компенсировала правительству Москвы все ранее понесенные расходы с учетом инфляции, тем самым получив право на дальнейшую реализацию проекта, и именно эти затраты Ткачев имел в виду, когда говорил о приобретении земельного участка на территории Абхазии", - поясняется в сообщении.

ООО "Москва Резорт" заверило, что "ни одно дерево, ни одно насаждение не будет тронуто, и более того, в соответствии с планами, проект предусматривает обустройство беспрецедентного по своим масштабам, эксклюзивного "вертикального сада". Ранее сообщалось, что строительство комплекса начнется с конца 2022 года.

В дар Гагре

По инициативе Ткачева в дар городу Гагра в Абхазии строится детская спортивная школа, также будет построен летний театр, говорится в распространенном в среду сообщении учредителей и руководства ООО "Москва Резорт", которое презентовало проект строительства в Пицунде крупнейшего гостиничного и апартаментного комплекса. Этот проект также инвестирует Ткачев.

"Хотим проинформировать общественность о том, что по инициативе и на средства Ткачева в дар городу Гагра уже строится детская спортивная школа сметной стоимостью порядка 250 млн рублей. В 2023 году также на безвозмездной основе в дар городу Гагра планируется начало строительства летнего театра для жителей и гостей республики. Стоимость проекта - несколько сотен миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2011 году по инициативе Ткачева был полностью отремонтирован и восстановлен памятник архитектуры - Гагрская средняя школа № 2 на сумму $15 млн, "аналогов которой по своим масштабам и красоте сложно найти даже на территории России". "Все это, безусловно, говорит об отношении Ткачева к Абхазии, почетным гражданином которой он является", - подчеркивается в сообщении.