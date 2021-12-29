Минцифры представит предложения по ротации руководителей цифровой трансформации

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с РАНХиГС до 20 февраля 2022 года провести итоговую оценку работы руководителей цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и на ее основе подготовить предложения по ротации тех, кто не достиг удовлетворительных результатов работы. Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ.

Чернышенко и руководители цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ обсудили вопросы исполнения поручений правительства, рейтинг руководителей цифровой трансформации за ноябрь 2021 года, работу федеральных органов исполнительной власти по внедрению искусственного интеллекта, а также перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид и реализацию региональных стратегий цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления.

"Чернышенко поручил Минцифры совместно с РАНХиГС до 20 февраля 2022 года провести итоговую (за 2021 год) оценку работы руководителей цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и на ее основе подготовить предложения по ротации тех, кто не достиг удовлетворительных результатов работы", - отметили в аппарате вице-премьера.

По данным Чернышенко, по итогам ноября среди федеральных органов исполнительной власти лидерами по цифровой трансформации являются Минпромторг, ФНС, Россельхознадзор и другие. "Среди регионов несколько месяцев подряд сохраняются одни и те же лидеры. Рейтинг вновь возглавили Тульская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Последние только поменялись местами. Серебро в этот раз досталось ХМАО, а бронза - ЯНАО. В число отличников также вошли Липецкая, Сахалинская, Новосибирская, Белгородская, Ульяновская области и Севастополь. Среди отстающих - Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Республика Тыва", - уточнил вице-премьер.

Он также добавил, в 2022 году планируется изменить систему оценки региональных руководителей цифровой трансформации. "При оценке мы планируем учитывать не только выполнение ведомственных программ и освоение бюджета, но и достижение конкретных целей, вошедших в региональные программы цифровой трансформации, которые были разработаны по поручению президента Владимира Путина до 1 сентября 2021 года. Это позволит нам получать наиболее объективную картину по цифровизации ключевых отраслей экономики в каждом конкретном регионе", - пояснил Чернышенко.

В совещании также приняли участие глава Минцифры Максут Шадаев, первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, заместитель руководителя Россельхознадзора Светлана Алексеева, заместитель главы ФНС Андрей Бударин, а также другие руководители цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов РФ.