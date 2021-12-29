Группа ВЭБ.РФ предоставит 200 млн рублей на модернизацию завода ЖБИ под Тулой

ТУЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Завод железобетонных изделий (ЖБИ) в моногороде Первомайский Тульской области получит заем в сумме 200 млн рублей на проведение модернизации, которая позволит на 30% повысить объем выпускаемой продукции. Соответствующее соглашение заключено между фондом Моногорода.рф (группа ВЭБ.РФ) и предприятием, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) выдаст более 200 млн рублей на проведение комплексной модернизации действующего производства железобетонных изделий в моногороде Первомайский Тульской области. Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора Моногорода.рф Ольга Макаева и генеральный директор ООО "Первомайский завод железобетонных изделий" Алексей Лисицын", - говорится в сообщении.

За счет средств фонда предполагается приобрести высокотехнологичное оборудование, транспорт, спецтехнику. "В результате реализации инвестпроекта планируется увеличение объемов выпускаемой продукции предприятия на 30% (с 40 тыс. куб. метров до свыше 50 тыс. куб. метров в год.), повышение качества выпускаемой продукции, улучшение энергоэффективности предприятия", - отметили в пресс-службе, добавив, что общая стоимость инвестпроекта превысит 260 млн рублей, будет создано 15 рабочих мест.

Первомайский завод железобетонных изделий основан в 1961 году, является одним из крупнейших производств в Тульской области. Выпускает, в том числе стойки для опор линий электропередачи, фундаментные блоки, дорожные плиты, лестничные марши, бетон и растворы различных марок.

О фонде

В России к числу территорий с монопрофильной экономикой был отнесен 321 населенный пункт. Для улучшения ситуации в них в 2014 году был создан Фонд развития моногородов. Он предлагает льготные займы местному бизнесу от 5 млн до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных, а также софинансирование совместно с регионом объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ранее кабмин в рамках реформы институтов развития решил ликвидировать фонд в 2021 году. Планировалось, что его полномочия будут разделены между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.