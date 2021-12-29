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Путин: заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2" должно завершиться 29 декабря

© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в среду должно быть завершено заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2".

"Сейчас, с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров, у России есть возможность наращивать экспорт газа", - сказал Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

"В октябре была заполнена техническим газом первая нитка газопровода "Северный поток - 2". Сегодня, насколько я понимаю - и прошу Миллера Алексея Борисовича, руководителя "Газпрома", доложить об этом, завершается, сегодня должна быть завершена процедура заполнения газом второй нитки "Северного потока - 2", - добавил президент.

"Северный поток - 2" послужит стабилизации цен на газ на европейском рынке. 

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