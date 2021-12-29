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Миллер сообщил о готовности "Северного потока - 2" к эксплуатации

"Газпром" завершил заполнение газом второй нитки трубопровода
© Nord Stream 2/Nikolai Ryutin

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2" завершено днем, газопровод полностью готов к началу эксплуатации. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

"Сегодня в 12 часов 58 минут по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток - 2". И теперь и первая, и вторая нитка газопровода "Северный поток - 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации", - сказал он.

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияМиллер, Алексей Борисович
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