"Россети" повысили надежность энергоснабжения жителей Красносельского района Петербурга

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети Ленэнерго" (входит в группу "Россети") завершила реконструкцию подстанции "Сосновая поляна", которая обеспечивает электроэнергией жителей Красносельского района Санкт-Петербурга и значимые объекты, в частности, Константиновский дворец в Стрельне, говорится в сообщении группы.

"В результате мощность центра питания выросла с 80 МВА до 126 МВА. Это повысит надежность электроснабжения текущих потребителей и создаст резерв для подключения новых, что особенно важно для развития Красносельского района Санкт-Петербурга", - уточнили энергетики.

В ходе реконструкции на подстанции были заменены старые трансформаторы на современные более мощные аналоги, внедрена автоматизированная система сбора и передачи информации, в ходе реконструкции построены новые инженерные сети. Благодаря современным технологиям обеспечена полная наблюдаемость объекта и дистанционное управление. Вся информация о режимах работы и состоянии элементов оборудования подстанции передается напрямую в Центр управления сетями "Россети Ленэнерго", присутствие персонала не требуется.

В компании добавили, что подстанция "Сосновая поляна", помимо электроснабжения сотен тысяч жителей Красносельского района Санкт-Петербурга и Константиновского дворца, обеспечивает электроэнергией промышленные и социально значимые предприятия.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.