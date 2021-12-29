Nord Stream 2 заявил о достаточном давлении в газопроводе для начала поставок топлива

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Текущее давление в трубе "Северного потока - 2" достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа по газопроводу. Об этом говорится в сообщении Nord Stream 2 AG, оператора проекта.

"29 декабря процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток - 2" была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", - сказали в компании.

О следующих технических шагах компания сообщит дополнительно, добавили в Nord Stream 2.