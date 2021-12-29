Путин призвал рыночным способом создавать в регионах более надежные энергосети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с так называемыми бесхозными сетями.

На совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона в среду глава государства обратил внимание на доклад руководителя ПАО "Россети" Андрея Рюмина по поводу того, что есть бесхозные сети. "Малые компании не всегда справляются с возложенными на них серьезными обязательствами, не могут своевременно содержать в нужном состоянии имеющееся у них сетевое хозяйство", - констатировал Путин. "Но мы же давно обсуждаем эти вопросы, и нужно постепенно хотя бы переходить к тому, чтобы рыночным способом создавать более надежные сети в регионах и муниципалитетах", - указал президент. Он подчеркнул, что "такие способы есть".

"Это должно быть сделано рыночными способами, спокойно, но в контакте с региональными и местными властями и с бизнесом, который пытается или организовывает там работу", - указал президент. По его мнению, "если сети бесхозные, надо их брать на баланс тогда". "Или пускай берут региональные структуры, или, как мы говорили, усиливать возможности "Россетей". Но надо двигаться в этом направлении, прошу сделать предложения на этот счет, и как можно быстрее", - поручил Путин. Он вновь повторил, что данные вопросы многократно обсуждались. "Давайте двигаться вперед", - призвал глава государства.