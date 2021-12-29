Россия поставит в Грузию вагоны для метро на €50 млн

ТБИЛИСИ, 29 декабря. /ТАСС/. Российская компания "Метровагонмаш" стала победителем тендера, объявленного Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) для Тбилисского метрополитена на поставку 44 вагонов на сумму около €50 млн. Об этом говорится в предоставленном в среду мэрией Тбилиси ответе на соответствующий запрос корреспондента ТАСС.

"Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) путем стандартной закупки планирует приобрести 44 новых вагона для муниципального обслуживания Тбилиси. На основании документации и анализа цен претендентов победителем для покупки указанных вагонов было выявлено АО "Метровагонмаш". Цена закупки новых 44 вагонов составит €49,19 млн", - сказано в документе.

Кроме того, в 2022 году мэрия Тбилиси при помощи Европейского банка реконструкции и развития планирует отремонтировать более 10 станций метро, в том числе "Варкетили", где в январе 2018 года обвалился потолок и пострадали около 15 человек.

Тбилисское метро открылось в 1966 году. Сегодня тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух ветках - Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро - 57 км. На долю метрополитена приходится 35-40% объема пассажироперевозок в Тбилиси. В тбилисском метро преимущественно используются отреставрированные вагоны советского периода.