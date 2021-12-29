Стоимость гречки в России за неделю выросла на 0,6%, яиц - на 0,5%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Стоимость гречки в России за неделю с 21 по 27 декабря 2021 года выросла на 0,6%, яиц - на 0,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Цены на крупу гречневую в среднем по России увеличились на 0,6%, в том числе в 48 субъектах Российской Федерации - на 0,1-5,7%. В 22 субъектах цены не изменились. В 15 субъектах цены на крупу гречневую снизились на 0,1-1,5%", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, куриные яйца в среднем по стране подорожали на 0,5%, в том числе в 64 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2,5%. В 12 субъектах цены не изменились. В девяти субъектах цены на куриные яйца снизились на 0,1-3,7%. В ведомстве также сообщили о том, что за период с 21 по 27 декабря 2021 года выросли цены: на колбасы полукопченые и варенокопченые, масло сливочное и муку пшеничную - на 0,5%, свинину, чай черный и рис - на 0,4%, сыры сычужные, консервы овощные для детского питания, макаронные изделия и вермишель - на 0,3%, говядину, сосиски, сардельки, маргарин, молоко пастеризованное, сметану, творог жирный, смеси сухие для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, баранину, колбасы вареные, рыбу мороженую, молоко стерилизованное, хлеб, печенье и соль - на 0,1%.

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,4%, в том числе в 52 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2,4%. Цены на масло подсолнечное в среднем по России не изменились, при этом в 31 субъекте Российской Федерации они выросли на 0,1-1,9%. Как сообщили в Росстате, стоимость мяса кур в среднем по стране снизились на 0,1%, в том числе в 38 субъектах Российской Федерации - на 0,1-3%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,2%, в том числе на капусту белокочанную - на 3,2%, помидоры - на 2,6%, огурцы - на 2,5%, морковь - на 1,4%, картофель - на 1%, лук репчатый - на 0,7%, яблоки - на 0,2%.

Цены на консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания снизились на 0,1%.