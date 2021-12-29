Оборот розничной торговли в России за январь - ноябрь вырос на 7,5%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в РФ в ноябре 2021 года составил 3,41 трлн рублей, что на 3,1% выше, чем годом ранее. За январь - ноябрь показатель вырос на 7,5% в годовом выражении, до 35,096 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.

В ноябре оборот розничной торговли на 95,1% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,9% (в ноябре 2020 года - 95,0% и 5,0% соответственно). В ноябре в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,4%, непродовольственных товаров - 52,6%, отмечается в материале.

Интернет-торговля

В ноябре объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с октябрем 2021 года на 1,2% (в сопоставимых ценах), с ноябрем 2020 года - в 1,4 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций увеличилась до 9,2% против 6,7% в ноябре 2020 года. Лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Ситилинк" (их доля в общем объеме интернет-продаж составила 45,9%). В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (13,6%), компьютеры (6,5%), обувь (5,9%), бытовые электротовары (5%), добавляется в сообщении.

Индекс предпринимательской уверенности и прогноз на I квартал 2022 года

В IV квартале 2021 года в обследовании конъюнктуры и деловой активности приняли участие руководители 4 050 организаций розничной торговли, включая малые предприятия (без микропредприятий). Большинство ответивших на вопросы анкеты считают, что экономическая ситуация в розничной торговле по сравнению с III кварталом 2021 года осталась без изменения.

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в розничной торговле, в IV квартале 2021 года по сравнению с предыдущем кварталом понизился и составил -2%. В IV квартале 2021 года по сравнению с III кварталом 2021 года увеличение индекса предпринимательской уверенности было отмечено в 12 субъектах Российской Федерации. В 66 субъектах Российской Федерации указанный индекс снизился, в семи субъектах остался на том же уровне. Основными факторами, ограничивающими активность организаций розничной торговли, в IV квартале 2021 года по-прежнему остаются недостаточный платежеспособный спрос населения и высокий уровень налогов.

По показателям "численность работников", "ассортимент товаров" доля опрошенных руководителей, считающих, что их значения в I квартале 2022 года по сравнению с IV кварталом 2021 года увеличатся, больше тех, кто оценивает ситуацию менее оптимистично. При этом 43% предпринимателей предполагают, что цены реализации в I квартале 2022 года вырастут, в то же время 81% из них не намерены увеличить торговую наценку на реализуемые товары, заключили в ведомстве.