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Годовая инфляция в России в декабре замедлилась до 8,39%

В ноябре показатель составлял 8,4%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в декабре замедлилась до 8,39% против 8,4% в ноябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,82%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в декабре подорожали на 1,36% по сравнению с ноябрем и на 10,62% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,64% и на 8,58% соответственно. Стоимость услуг в декабре выросла на 0,26% в месячном выражении и на 4,98% в годовом.

Инфляция в России за период с 21 по 27 декабря 2021 года составила 0,26%. Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,32%.

В годовом выражении инфляция на 27 декабря 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,38%. С начала года потребительские цены выросли на 8,26%.

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