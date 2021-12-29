Розничные цены на бензин в России в ноябре выросли на 1%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в ноябре 2021 года выросли на 1% по сравнению с октябрем. При этом производители бензина в ноябре снизили оптовые цены на 7,5%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время с начала года потребительские цены на бензин выросли на 7,9%, тогда как цены производителей увеличились на 21,9%.

Потребительские цены на бензин в ноябре в среднем по России превышали цены производителей в 2,1 раза (в ноябре 2020 года - в 2,3 раза).

За отчетный месяц рост потребительских цен на бензин на 1,1% и более отмечался в 35 субъектах РФ. Заметнее всего он подорожал в Магаданской области - на 3%, Республике Бурятия - на 2,1%, Еврейской автономной области - на 2%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 1,2% и 1,4% соответственно.

Цены за неделю

Средние потребительские цены на бензин в России с 20 по 26 декабря 2021 года выросли на 5 коп. и составили 50,13 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 5 коп. - до 47,11 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 7 коп. - до 51,01 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 5 коп. - до 59,17 руб. за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 13 коп. - до 53,94 руб. за литр.