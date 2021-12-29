Росстат подтвердил оценку роста ВВП в III квартале на уровне 4,3% в годовом выражении

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в III квартале 2021 года на уровне 4,3% в годовом выражении, следует из данных статслужбы.

Относительно II квартала 2021 года экономика страны выросла на 7,4%.

Объем российского ВВП за III квартал составил 33,911 трлн рублей.

В структуре ВВП расходы на конечное потребление возросли на 7,3% по сравнению с III кварталом 2020 года, валовое накопление увеличилось на 4,8%. Чистый экспорт товаров и услуг сократился за счет опережающего роста импорта (18,8%) по сравнению с экспортом (7,4%).

По оценке Росстата, опережающий рост импорта над экспортом сложился как за счет внешней торговли товарами, так и услугами. Рост конечного потребления связан c восстановлением потребительского спроса. "Расходы домашних хозяйств на конечное потребление товаров и услуг возросли на 10,3% в основном за счет оживления на рынке услуг и достигли уровня "докризисного" III квартала 2019 года", - отметили в статслужбе.

Доля оплаты труда в ВВП сократилась с 44,9% до 39,8% по сравнению с III кварталом 2020 года, доля валовой прибыли выросла с 45% до 49,6%, Доля чистых налогов на производство и импорт выросла с 10,1% до 10,6%.

Оценка выполнена методом использования доходов - это оценка ВВП путем суммирования оплаты труда наемных работников (резидентов и нерезидентов), валовой прибыли всех отраслей и чистых налогов на производство и импорт.