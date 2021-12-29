Разработку авиационных двигателей ПД-8 и ПД-35 завершат к концу 2023 года

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Поставки коммерческим эксплуатантам самолета МС-21 планируется начать в 3-м квартале 2022 года после получения дополнения к сертификату. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Конец второго - начало третьего квартала следующего года, когда мы рассчитываем получить дополнение к сертификату типа, мы уже будем поставлять [самолеты МС-21] первым коммерческим экплуатантам, в частности авиакомпании "Россия", уже с российским крылом", - сказал Мантуров.

Ранее ТАСС сообщал, что гражданский среднемагистральный самолет МС-21 получил базовый сертификат типа, в следующем году в сертификат будут внесены изменения, разрешающие использование в самолете российского композитного крыла и двигателя ПД-14. Документ подтверждает готовность самолета МС-21-310 к полномасштабному серийному производству. Лайнер мирового уровня имеет целый ряд конструктивных новаций и самый широкий салон среди самолетов аналогичного класса.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса, собирается на Иркутском авиационном заводе (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию под управлением Ростеха).