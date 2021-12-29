Часть сервисов МКБ будет недоступна из-за работ по присоединению банка "Кольцо Урала"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В период с 30 декабря по 3 января часть функций в мобильном приложении "МКБ Онлайн" будет недоступна в связи с работами по предоставлению к ним доступа для клиентов банка "Кольцо Урала", сообщила ТАСС пресс-служба Московского кредитного банка (МКБ).

"В указанный период МКБ проводит ряд запланированных технических работ, связанных с предоставлением доступа клиентам банка "Кольцо Урала" к сервисам МКБ. Все остальные сервисы в "МКБ Онлайн" полностью доступны", - пояснили в пресс-службе МКБ.

Отмечается, что в период с вечера 30 декабря 2021 года по 3 января 2022 года клиентам "МКБ Онлайн" будут недоступны переводы по реквизитам в другие банки, оплата штрафов, налогов по QR-коду, а также не будут выполняться все автоплатежи.

О банке

МКБ - универсальный коммерческий частный банк, основанный в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. МКБ занимает 8-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.

В марте 2021 года МКБ сообщал о завершении сделки с Уральской горно-металлургической комипанией (УГМК) по купле-продаже долей ООО КБ "Кольцо Урала". Тогда же отмечалось, что интеграция информационных систем финансовых учреждений пройдет поэтапно с учетом положительного опыта и наработок МКБ и банка "Кольцо Урала".