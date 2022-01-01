Вводится новый перечень российских программ для предустановки на продаваемые в РФ гаджеты

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Новый перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры вводится с 1 января.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли продукты "Яндекса", категории "электронная почта", "новостной агрегатор" и "социальные сети" представлены компанией VK. Кроме того, на электронных устройствах будут предустановлены офисное ПО "Мой офис", сервис госуслуг и платежная система "Мир".

В список рекомендованных аудиовизуальных сервисов для ТВ включены More.tv, Первый канал, "Кинопоиск", "Яндекс", ivi, Premier, Okko, Start и другие.

Также в перечень обязательных для предустановки программ на стационарные и портативные компьютеры, системные блоки, имеющие операционную систему, включен "Яндекс.Браузер".

В "Яндексе" ТАСС уточнили, что пользователи смогут самостоятельно выбрать поисковую систему для предустановки на продаваемых в России гаджетах, в числе доступных для выбора в 2022 году, наряду с Google, будет и "Яндекс".