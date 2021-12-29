В Абхазии открылась больница, реконструированная за счет средств РФ по инвестпрограмме

СУХУМ, 29 декабря. /ТАСС/. Ткуарчалская районная больница, реконструированная за счет российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, открылась в среду. Об этом сообщается на официальной странице вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган в Instagram.

Больница, рассчитанная на 80 коек, будет обслуживать население Ткуарчалского района и близлежащих сел Очамчырского и Галского районов.

"Сегодня в Ткуарчале состоялось официальное открытие Центральной районной больницы (ЦРБ). Строительство ЦРБ, осуществляемое в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годах., началось в 2017 году и должно было завершиться в ноябре 2019 года. Объект стал самым проблемным, его строительство завершилось на два года позже запланированного срока", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лимит по объекту составлял 258 млн рублей, но его пришлось увеличить, поскольку изначально в проекте не были предусмотрены ряд необходимых помещений.

На протяжении всего строительного процесса объект с инспекцией не раз посещали представители Министерства экономического развития Российской Федерации.