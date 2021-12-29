Рост промышленного производства на Кубани за год составил около 14%

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Рост промышленного производства в Краснодарском крае за год составил около 14%. Объем товаров собственного производства составил около 381 млрд рублей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

"Сегодня промышленность уверенно смотрит в будущее. За год рост промышленности составил 14%. Поддержка профильного министерства ощутима", - сказал Кондратьев.

Он также отметил, что в этом году общий объем производства был увеличен более чем в 1,5 раза, до 381 млрд рублей. Также глава региона отметил, что объем налоговых поступлений в этом году составил около 15 млрд рублей.

В свою очередь министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выразил надежду, что промышленность Краснодарского края будет активным участником проекта "Импортозамещение 2.0".

"Многие годы вместе выстраиваем политику чтоб диверсифицировать промышленность в регион. <...> Это и индустриальные парки. Их 4, три зарегистрированы в реестре Минпромторга и получают поддержку. Фонд развития промышленности - тоже отличное подспорье", - добавил Мантуров.