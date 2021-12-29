Захарова: энергобезопасности Украины угрожает не РФ, а паралич собственных органов власти

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия, а абсолютная дисфункция собственной государственной системы, а также паралич нынешних органов власти, спровоцированные диктатурой майдана. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Дипломат обратила внимание на заявления канадской энергетической компании TIU Canada об уходе с территории Украины, куда она вложила десятки миллионов долларов. "По сообщениям СМИ, некие структуры в подбрюшье украинских олигархических [кругов] прибрали к рукам солнечную электростанцию в Никополе, ограничив доступ к ней канадцам. В итоге компания решила ее демонтировать, хотя только на строительство было потрачено $12 млн, - написала она в своем телеграм-канале. - Представляю, как на самом деле кипело в душе у заатлантического бизнесмена, который привел на Украину суперсовременную зеленую энергетику, а у него стали отжимать бизнес".

Официальный представитель дипведомства указала и на отсутствие должной реакции Белого дома и Госдепартамента США на соответствующую ситуацию, когда "энергетическая безопасность Украины в опасности и украинская коррупция о себе напомнила".

"Мало что беспокоит Запад и особенно США так, как энергетическая безопасность Украины, - продолжила Захарова. - Ждем, затаив дыхание, когда партнеры, как они умеют, выскажутся по двум любимым темам. А пока они молчат, скажу: энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой майдана. Первопричина всех бед - уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач".

Дипломат подчеркнула, что Россия - надежный энергопоставщик на рынке Европы и мира, что "доказано десятилетиями взаимовыгодного партнерства". "Если где и искать проблемы в энергосекторе, то явно не с нашей стороны. Чем осталось зарабатывать политические очки и выпрашивать подачки киевским политикам-бедолагам? Только бесконечными провокациями. Что и исполняют", - резюмировала она.