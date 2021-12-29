"Северный поток - 2" готов к запуску. Теперь слово за Европой

Однако это не означает, что он будет запущен в ближайшие дни и даже месяцы, - сертификация газопровода еще не завершена

Вторая нитка "Северного потока - 2" заполнена газом, и теперь газопровод полностью готов к эксплуатации. Об этом доложил в среду глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту РФ Владимиру Путину. Однако это не означает, что газопровод будет запущен в ближайшие дни и даже месяцы, - ранее вице-премьер Александр Новак выражал надежду, что его сертификация завершится к концу первой половины 2022 года. В самой Германии заявляли, что соответствующее решение не будет принято в первом полугодии. ТАСС собрал основное, что стало известно о судьбе проекта на совещании у главы государства. Труба готова "Газпром" завершил заполнение второй нитки "Северного потока - 2" газом в 12:58 мск среды, сообщил Миллер. Теперь, по его словам, обе нитки "находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации".

Европейские покупатели начнут получать "большие дополнительные объемы" российского газа (трубопровод рассчитан на поставки 55 млрд куб. м в год) сразу после того, как разрешат работу трубопровода, заверил Путин. Он напомнил, что это сразу приведет к снижению цен, которые в уходящем году бьют исторические рекорды, что почувствуют и компании, и обычные европейцы. И не только они - газ подешевеет "даже для той же Украины", подчеркнул российский лидер. Разрешения нет Чтобы начать поставки газа по "Северному потоку - 2", он должен быть сертифицирован европейской стороной, а с 16 ноября этот процесс приостановлен, поскольку оператору проекта - компании Nord Stream 2 AG, чья штаб-квартира находится в Швейцарии, - необходимо зарегистрировать в Германии дочернее предприятие и передать ему основной капитал, касающийся германского сегмента.