"Северный поток - 2" готов к запуску. Теперь слово за Европой

Вторая нитка "Северного потока - 2" заполнена газом, и теперь газопровод полностью готов к эксплуатации. Об этом доложил в среду глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту РФ Владимиру Путину.
Однако это не означает, что газопровод будет запущен в ближайшие дни и даже месяцы, - ранее вице-премьер Александр Новак выражал надежду, что его сертификация завершится к концу первой половины 2022 года. В самой Германии заявляли, что соответствующее решение не будет принято в первом полугодии. ТАСС собрал основное, что стало известно о судьбе проекта на совещании у главы государства.
Труба готова
"Газпром" завершил заполнение второй нитки "Северного потока - 2" газом в 12:58 мск среды, сообщил Миллер. Теперь, по его словам, обе нитки "находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации".
Европейские покупатели начнут получать "большие дополнительные объемы" российского газа (трубопровод рассчитан на поставки 55 млрд куб. м в год) сразу после того, как разрешат работу трубопровода, заверил Путин.
Он напомнил, что это сразу приведет к снижению цен, которые в уходящем году бьют исторические рекорды, что почувствуют и компании, и обычные европейцы. И не только они - газ подешевеет "даже для той же Украины", подчеркнул российский лидер.
Разрешения нет
Чтобы начать поставки газа по "Северному потоку - 2", он должен быть сертифицирован европейской стороной, а с 16 ноября этот процесс приостановлен, поскольку оператору проекта - компании Nord Stream 2 AG, чья штаб-квартира находится в Швейцарии, - необходимо зарегистрировать в Германии дочернее предприятие и передать ему основной капитал, касающийся германского сегмента.
Сама сертификация началась 8 сентября 2021 года и должна была занять четыре месяца, то есть завершиться самое позднее 8 января 2022 года. Германский регулятор - Федеральное сетевое агентство ФРГ - заверял, что продолжительность непосредственно сертификационных работ не превысит положенные четыре месяца, однако в этот срок не входит пауза, связанная с регистрацией германской "дочки".
Утром в среду в регуляторе вновь подтвердили ТАСС эту позицию и подчеркнули, что от Nord Stream 2 AG пока не поступало необходимых документов о реорганизации бизнеса.
Ситуация в хранилищах
Европейские подземные хранилища газа истощены на 44%, а объем запасов в них уже на 28% ниже, чем в предыдущем году, сообщил на совещании глава "Газпрома". На Украине, по его словам, запасы достигли исторических минимумов: если к концу прошлого декабря они составляли около 24 млрд куб. м, то сейчас - менее 14 млрд.
На этом фоне рыночная стоимость газа в Европе достигает $1,2 тыс. за тысячу кубометров, а на прошлой неделе она впервые в истории преодолевала отметку в 2 тыс., следует из данных лондонской биржи ICE. Цена фьючерса на газовом хабе TTF не отражает стоимость физических поставок, поскольку носит в основном спекулятивный характер. При этом средняя цена по контрактам "Газпрома" в 2021 году в разы ниже - она составит $280 за тысячу кубометров.
В самой России, констатировал Путин, ситуация с газоснабжением "ровная, стабильная" (хранилища, по данным Миллера, заполнены на 83%, несмотря на рекордный отбор газа для потребителей в стране). Какой она будет для Европы, зависит от европейских партнеров: "Северный поток - 2" готов к работе, "теперь слово за ними".