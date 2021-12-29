Крупнейший в Румынии аукционный дом провел в 2021 году рекордное количество торгов

БУХАРЕСТ, 29 декабря. /ТАСС/. Крупнейший в Румынии аукционный дом "Артмарк" в среду сообщил, что провел в 2021 году рекордное количество торгов - 43.

В 2020 году был организован 41 аукцион, в 2019 году - 37. Самым выгодно проданным в уходящем году лотом был самолет Rombac 1-11, использовавшийся для официальных полетов бывшими президентами Ионом Илиеску и Траяном Бэсеску (€165 тыс.). По высоким ценам ушли также картина Иона Цукулеску (1910-1962) "Ночь города" (€140 тыс.), редкий экземпляр шифровальной машины "Энигма", использовавшейся вермахтом во время Второй мировой войны (€135 тыс.), и полотно современного румынского живописца Адриана Гение "Без названия" (€129 тыс.).

За торгами "Артмарк", которые в 2021 году проводились главным образом онлайн, следил в Facebook 71 421 пользователь.

6 июля "Артмарк" провел первые в Румынии торги цифрового искусства в формате NFT. На этих же торгах впервые была разрешена плата в криптовалюте. Технология Non-Fungible Token (NFT) превращает физически существующие произведения искусства в виртуальный актив. NFT - это цифровой сертификат, прикрепленный к уникальному объекту. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, и его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году на основе смарт-контрактов Ethereum.

Аукционный дом Artmark был открыт в Румынии в 2008 году. Он занимается в основном продажей произведений искусства и популяризацией румынской культуры. Artmark провел сотни торгов, в том числе международных, на которых были выставлены на продажу более 40 тыс. лотов.