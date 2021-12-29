Узбекистан после ремонта ЛЭП восстановил объемы поставляемой в Афганистан электроэнергии

ТАШКЕНТ, 29 декабря. /ТАСС/. Узбекистан завершил ремонт линий электропередачи, связывающих его энергосистему с потребителями в Афганистане, и полностью восстановил поставки электроэнергии в эту страну. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

"Сокращение поставок на 50% было связано с выведением в ремонт одной из двух линий электропередачи мощностью 220 кВт. Ремонт линии завершен, и прежний объем поставок возобновлен", - говорится в сообщении.

АО "Национальные электрические сети" Узбекистана поставляет электроэнергию в Афганистан на основе заключенного в 2019 году контракта с афганской энергетической компанией "Да Афганистан брешна ширкат" (DABS). В соответствии с документом, который подписан на 10 лет, годовой объем поставок должен cоставлять 6 млрд киловатт-часов электроэнергии.

В текущем году СМИ обеих стран регулярно сообщали о сбоях в подаче электроэнергии, связывая это с боевыми действиями правительственных сил и отрядов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

В октябре узбекская сторона сообщила, что DABS задолжала Узбекистану, Таджикистану, Туркмении и Ирану за поставляемую в Афганистан электроэнергию $62 млн.

Сообщалось также, что новые афганские власти обратились к странам-экспортерам с просьбой не прекращать поставки электроэнергии и обещали выплатить долг.