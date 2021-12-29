Эксперт: штрафы металлургов в делах ФАС по прокату могут составить сотни миллионов рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Штрафы в отношении "Северстали", НЛМК и ММК в делах ФАС по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат могу составить сотни миллионов рублей. Такое мнение ТАСС высказала руководитель группы специальных проектов юридической фирмы Vegas Lex Анастасия Чередова.

"За установление монопольно высокой цены каждой из компаний грозит оборотный штраф до 15% от выручки, полученной от реализации горячекатаного плоского проката за 2020 год - год, предшествующий выявлению нарушения, - сказала Чередова. - Можно ожидать, что размеры штрафов составят сотни миллионов рублей".

Ранее комиссия ФАС пришла к выводу, что "Северсталь", НЛМК и ММК с января 2021 года установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории РФ.

"Помимо штрафов, компаниям, скорее всего, будут выданы предписания об установлении экономически обоснованных цен на горячекатаный прокат, - сказала Чередова. - Подобные предписания создают не меньше сложностей, чем оборотные штрафы".

По мнению юриста, маловероятно, что штрафы будут наложены раньше середины следующего года. "Сначала ФАС России должна вынести решения (в конце января), потом - возбудить отдельные административные дела", - пояснила Чередова. Следующее заседание по делу в отношении ММК и "Северстали" назначено на 20 января 2022 года, в отношении НМЛК - на 21 января.

Ранее руководитель ФАС Максим Шаскольский в интервью каналу RTVI заявлял, что штрафы в отношении "Северстали", НЛМК и ММК в делах по прокату "могут удивить", превысив штраф по результатам расследования в отношении Google (оборотный штраф в 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации - прим. ТАСС).