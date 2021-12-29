Таджикистан развивает торговые отношения с 67 субъектами РФ

ДУШАНБЕ, 29 декабря. /ТАСС/. Таджикистан имеет договоры и торговые отношения с 67 субъектами России. Такие данные привел корреспонденту ТАСС в среду руководитель торгового представительства РФ в Таджикистане Евгений Кореньков.

"По итогам 2020-2021 годов 67 субъектов Российской Федерации имеют торговые отношения с Таджикистаном", - сообщил торгпред. Он уточнил, что 12 регионов из них составляют почти 80% всего товарооборота с республикой, в их число входят Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Челябинская области. По словам Коренькова, налаженное межрегиональное сотрудничество положительно отразилось на показателях товарооборота между Россией и Таджикистаном, который увеличился на 25%, составив $1,13 млрд в 2021 году.

Кореньков отметил темпы роста поставок сельхозпродукции из Таджикистана, ее экспорт вырос в два раза - с $5 млн в 2020 году до $10,5 млн в 2021 году. По его мнению, этому способствовала ратификация соглашения между таможенными органами двух стран о зеленом коридоре, согласно которому определенные категории товаров проходят по упрощенному досмотру из России в Таджикистан и из Таджикистана в Россию. "В тестовом режиме с 1 апреля 2021 года по новому принципу проходили такие виды продукции, как овощи, фрукты, сухофрукты, а также хлопок", - отметил Кореньков. Он сообщил, что российское торгпредство предложило соответствующим госструктурам РФ поддержать инициативу по расширению данного списка товаров. "Сейчас мы ведем работу с ними и Таможенной службой РФ по модернизации коридора", - сказал собеседник.