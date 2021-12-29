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Пандемия COVID-19

Премьеры РФ и Белоруссии обсудили углубление интеграции в рамках Союзного государства

В ходе разговора стороны отметили важность совместного противодействия коронавирусной инфекции

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в телефонном разговоре обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также углубление интеграции в рамках Союзного государства. Об этом говорится в сообщении правительства России, опубликованном в среду на сайте кабмина.

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"Главы правительств обсудили российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество и продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях. <...> Особое внимание было уделено тематике углубления интеграции в Союзном государстве, а также взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза", - указано в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора была отмечена важность совместного противодействия коронавирусной инфекции.

"Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись поздравлениями в связи с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым", - отмечается в сообщении.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияПандемия COVID-19Головченко, Роман Александрович
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