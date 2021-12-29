Премьер-министры Белоруссии и РФ обсудили ход реализации пакета интеграционных документов

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Ход реализации пакета интеграционных документов в рамках Союзного государства и углубления промышленной кооперации обсудили в среду в ходе телефонного разговоры премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе белорусского правительства.

"Роман Головченко и Михаил Мишустин в ходе разговора отметили, что товарооборот между двумя странами в январе - октябре 2021 года вырос практически на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главы правительств также обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия Беларуси и России, том числе ход реализации пакета интеграционных документов, принятых 4 ноября ткущего года", - отметили в белорусском Совмине.

В пресс-службе также проинформировали, что стороны обсудили перспективные мероприятия "углубления промышленной кооперации и импортозамещения, а также график предстоящих встреч и контактов". Премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер двухстороннего взаимодействия в дальнейшем будет только укрепляться", - отметили в правительстве Белоруссии.