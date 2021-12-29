Рост ВВП Сербии в 2021 году составил 7,5%, что является лучшим показателем в Европе

БЕЛГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Рост экономики Сербии в 2021 году составил 7,5%, что является лучшим показателем в Европе. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич на ежегодной итоговой пресс-конференции.

"Этот год мы завершаем с уровнем госдолга 56,9% ВВП, что ниже ожидаемого. Хочу сообщить нашу оценку роста ВВП, год завершаем с ростом ВВП на уровне 7,5%. Мы в этом году являемся страной с наивысшем уровнем экономического роста в Европе. Мы закончим этот год с объемом ВВП €53 млрд, следующий год планируем завершить на уровне €58 млрд", - заявил сербский лидер.

По словам Вучича, Сербия закупила в этом году 12 тонн золота, общий объем золотого резерва составил 37,3 тонны, что является рекордом для страны.

Ранее Республиканское статистическое бюро сообщило, что рост экономики Сербии в третьем квартале 2021 года составил 7,7% в годовом выражении. Наибольший рост пришелся на сектор торговли (17%), сектор строительства (15,8%), IT-сектор (13,7%).

17 ноября Национальный банк Сербии пересмотрел прогноз роста экономики страны в 2021 году с 6,5% до 7%. По его оценке, Сербия привлекла €3,18 млрд прямых иностранных инвестиций за 10 месяцев 2021 года, до конца года этот показатель возрастет до €3,4 млрд. Ожидается, что инфляция составит 3% (плюс-минус 1,5%) до середины следующего года, после чего начнется постепенное снижение этого показателя.