Рост ВВП РФ в ноябре в годовом выражении составил 5,2%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Рост ВВП России в годовом выражении ускорился и составил по итогам ноября 5,2%, говорится в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике", подготовленном Минэкономразвития РФ. Рост российской экономики за январь - ноябрь достиг 4,7%.

"Рост ВВП в ноябре продолжил ускоряться. К октябрю экономика выросла на 0,3% м/м (рост на 0,7% м/м в октябре, здесь и далее для темпов роста месяц к месяцу сезонность снята). В годовом выражении прирост ВВП в ноябре, по оценке, составил 5,2% г/г (после 4,8% г/г в октябре и 4,3% г/г в третьем квартале 2021 года), по итогам января - ноября - 4,7% г/г", - говорится в обзоре.

По данным МЭР, наиболее существенный вклад в ускорение роста ВВП в ноябре внесли строительство, где рост сопровождался поддержкой ипотеки и продолжением активного инвестиционного тренда, и сельское хозяйство, в котором сезон сбора урожая был смещен к концу года из-за погодных условий.