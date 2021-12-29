Сербия надеется получить дополнительные объемы газа из России в январе-феврале

БЕЛГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Сербия рассчитывает получить дополнительные объемы газа из России в январе-феврале 2022 года. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич на ежегодной итоговой пресс-конференции, сообщил корреспондент ТАСС.

"С 1 января нам будет поставляться газ по цене 270 долларов за 1 млн куб. м, только мы платим и за дополнительное количество газа, которое мы берем, а из-за развития индустрии, из-за развития Сербии в целом это необходимо. Также верю, что мы от наших русских партнеров получим большее количество на январь и февраль 2022 года от предусмотренных, так что мы получим несравнимо меньшую цену даже за это дополнительное количество, которое не было проговорено ранее и которое не было нам нужно в 2020 и 2021 годах", - заявил сербский лидер.

Вучич сообщил, что ежедневно Сербия докупает от 2 до 5 млн куб. м газа. "Надеюсь, мы завершим этот вопрос в ходе переговоров с [президентом РФ] Владимиром Путиным и [главой "Газпрома"] Алексеем Миллером. Мы докупаем газ на Западе, поэтому просим дополнительных объемов из России. Основной объем мы получаем по 270 долларов, а дополнительный объем надеемся получить по низким ценам", - сказал он.

25 ноября в результате переговоров Путина и Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению сербского лидера, эти условия являются исключительными.

С 1 января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.