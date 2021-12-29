В Чехии повысят оклады медикам и учителям, заморозив их чиновникам

ПРАГА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Чехии приняло в среду решение заморозить на один год оклады руководителей государства, министерств и ведомств, а также чиновников при одновременном повышении заработной платы медиков, учителей и преподавателей вузов, работников социальной сферы, жалованья военнослужащих, полицейских и пожарных. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Петр Фиала.

"Правительство приняло решение с 1 января на один год заморозить зарплаты руководителей государства, министерств и ведомств, а также чиновников. Одновременно будут повышены оклады медиков, работников социальной сферы, педагогов и военнослужащих", - отметил Фиала.

Зарплаты медиков, педагогов и работников социальной сферы будут повышены от 2% до 6%. Месячные оклады пожарных, полицейских и военнослужащих возрастут на 700 крон (примерно €27). Решение кабмина должен утвердить парламент, зарплаты депутатов которого в 2022 году также должны быть заморожены.

Между тем Профсоюз государственных органов и организаций осудил решение правительства заморозить оклады его членов. Оно коснется, как утверждают лидеры профсоюза, десятков тысяч госслужащих и сотрудников муниципалитетов. При ускоряющемся в стране росте инфляции и стремительном повышении розничных цен их реальные доходы серьезно понизятся.